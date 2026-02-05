Romano rivela i retroscena degli ultimi giorni di mercato dell’Inter. Sul suo canale YouTube, il dirigente svela dettagli su Norton-Cuffy, l’offerta del Liverpool per Dumfries e l’intrigo tra Frattesi e Jones. Una finestra di mercato che ha tenuto banco fino all’ultimo, tra trattative e sorprese.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, svela tutti i retroscena degli ultimi giorni della sessione invernale: le sue parole. Il mercato invernale dell’Inter è stato un frenetico gioco di incastri sull’asse Milano-Liverpool. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha accarezzato l’idea di una mini-rivoluzione, arrivando a bloccare il giovane Norton-Cuffy come precauzione. La mossa era legata al forte interesse di Arne Slot per Denzel Dumfries, individuato come prima scelta per la fascia destra del Liverpool. Tuttavia, la trattativa non è decollata poiché gli inglesi spingevano per un prestito, formula non gradita alla dirigenza milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano svela tutto: da Norton-Cuffy all’offerta del Liverpool per Dumfries fino all’intrigo Frattesi-Jones

L’Inter potrebbe fare un grande cambio a centrocampo nelle ultime ore di mercato.

Romano svela nuovi dettagli sulle trattative nerazzurre.

