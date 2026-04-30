Nordio renda nota la proposta di grazia a Minetti e gli accertamenti fatti Lettera aperta al ministro

È stata pubblicata una lettera aperta rivolta al ministro della Giustizia, in cui si chiede di rendere pubblica la proposta di grazia a una condannata definitiva a un anno e un mese di reclusione. La missiva richiede inoltre che siano resi noti gli accertamenti effettuati in merito a questa richiesta di clemenza. La richiesta si rivolge direttamente all’autorità competente, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Ill.mo Ministro della Giustizia, condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo ‘Ruby bis’, la signora Nicole Minetti, chiese – ed ottenne nel febbraio 2026 – la grazia, in ragione delle “gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati. La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore” (comunicazione del Quirinale 11 aprile 2026). Indi, a seguito delle...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nordio renda nota la proposta di grazia a Minetti e gli accertamenti fatti”. Lettera aperta al ministro Notizie correlate Caso Minetti, Procura: “Accertamenti urgenti per fatti gravissimi”. Nordio a Palazzo Chigi vede Mantovano – La direttaIl ministro della Giustizia Carlo Nordio si è recato a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo... Leggi anche: Accertamenti sulla grazia a Minetti. Meloni blinda Nordio: "Il ministero non fa indagini" Contenuti di approfondimento Si parla di: Grazia a Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni. Presunta visita di Nordio al ranch Cipriani: la smentita e le polemicheNordio nega di essere mai stato ospite nel ranch di Giuseppe Cipriani in Uruguay e contesta le rivelazioni riportate da Sigfrido Ranucci durante una trasmissione televisiva ... notizie.it Nordio in Uruguay da Cipriani, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci: Notizia non verificata, no a spese legaliOra l’azienda di viale Mazzini striglia Ranucci: in una lettera formale, il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini contesta al conduttore di aver dato pubblicamente spazio a voci non ancora ver ... ilfattoquotidiano.it