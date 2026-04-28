Dopo le verifiche sulla richiesta di grazia per Nicole Minetti, la presidente del Consiglio ha dichiarato di affidarsi al ministro della Giustizia, sottolineando che le indagini non rientrano nelle sue competenze. Durante una conferenza stampa, Meloni ha spiegato di fidarsi della decisione del ministro Nordio e di non essere coinvolta nelle verifiche in corso. La questione è stata sollevata dai media, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

Mi fido del ministro Nordio e sulla grazia la competenza non è mia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde così, nella conferenza post Cdm, ai giornalisti che le chiedono del caso Nicole Minetti. "Ad oggi escludo ipotesi di dimissioni del ministro", assicura la premier che aggiunge: "Questo procedimento non ha seguito in niente un iter diverso da quello che hanno seguito gli altri procedimenti e quindi è stato portato avanti nel rispetto della legge, nel rispetto della prassi. Chiaramente sono poi emersi altri elementi. Sulla base di quegli elementi il Presidente della Repubblica ha chiesto per il nostro tramite, a chi deve fare sempre le verifiche, e quindi torniamo ovviamente alle Procure Generali per fare ulteriori accertamenti, e io sono d'accordo sul fatto che vadano fatti ulteriori accertamenti".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Accertamenti sulla grazia a Minetti. Meloni blinda Nordio: "Il ministero non fa indagini"

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