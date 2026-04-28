Ranucci | Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay Il ministro | Inventato di sana pianta valuto le vie legali

Un articolo riporta che una fonte ha affermato di aver visto il ministro della Giustizia nel ranch di Cipriani in Uruguay. In risposta, il ministro ha dichiarato che l'informazione è inventata e ha annunciato di valutare le vie legali. La notizia ha generato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di altri esponenti politici e media. La vicenda si sviluppa in un contesto di attenzione pubblica e attenzione mediática.

"Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Lo ha detto Sigfrido Ranucci a È sempre cartabianca su Rete4, spiegando che "è una notizia che stiamo verificando", che si riferisce "ai primi di marzo" e che "viene da una persona che era all'interno del ranch". Parole che non passano inosservate, tanto che dopo pochi minuti il Guardasigilli chiama in trasmissione per smentire seccamente la versione del conduttore di Report. "Escludo nella maniera più assoluta di essere mai stato, non so, al ranch a casa. non so da dove escano queste cose inventate di sana pianta", dice il ministro della Giustizia che...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ranucci: "Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Il ministro: "Inventato di sana pianta, valuto le vie legali" Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, rivelazione di Sigfrido Ranucci su Nordio "al ranch di Cipriani" in Uruguay a marzoSigfrido Ranucci ha rivelato che una fonte avrebbe visto il ministro Carlo Nordio nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole... Caso Minetti, Ranucci a Cartabianca: “Nordio nel ranch del compagno”. Il ministro smentisce in direttaA Cartabianca, Sigfrido Ranucci racconta l’indiscrezione testimoniata da una fonte che collocherebbe il ministro Nordio nel ranch di Giuseppe... Contenuti e approfondimenti Caso Minetti, Nordio: Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, c'è limite a tuttoRanucci a 'E' sempre Cartabianca': 'Ministro ospite di Cipriani, stiamo verificando la notizia'. Il Guardasigilli: 'Lo escludo nel modo pù assoluto, valuto vie legali' ... adnkronos.com Ranucci: Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay. Il ministro: Inventato di sana pianta, valuto le vie legaliSigfrido Ranucci a È sempre cartabianca su Rete4 spiega che è una notizia che stiamo verificando. L'ira del Guardasigilli che chiama in diretta: Io ospite di Cipriani e Minetti per perorare la caus ... ilgiornale.it