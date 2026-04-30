#NonCiFermaNessuno all' Unisa | Luca Abete e i talks motivazionali

All’Università di Salerno si è svolta una tappa del progetto #NonCiFermaNessuno, promosso da Luca Abete, con incontri rivolti agli studenti. L’evento si è tenuto nell’Aula De Rosa del campus di Fisciano e ha coinvolto numerose persone. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati al benessere personale e alla motivazione, con l’obiettivo di stimolare un confronto tra i partecipanti.

Che cosa significa davvero dire “sto bene”? È da questa domanda che ha preso forma la tappa salernitana di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale di Luca Abete che ha coinvolto centinaia di studenti nell’Aula De Rosa del campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno. "A Salerno oggi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate #NonCiFermaNessuno, Luca Abete contro il “benegrazismo”: in tour con gli universitari italianiTempo di lettura: 4 minutiÈ stata presentata la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da Luca Abete. Leggi anche: #NonCiFermaNessuno, Luca Abete torna alla d'Annunzio per la terza tappa del suo tour motivazionale Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: NonCiFermaNessuno di Luca Abete fa tappa a Unisa: in aula un podcast sulla salute mentale giovanile; San Pietro Chanel: il missionario martire dell’Oceania. #NonCiFermaNessuno all'Unisa: Luca Abete e i talks motivazionaliChe cosa significa davvero dire sto bene? È da questa domanda che ha preso forma la tappa salernitana di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale di Luca Abete che ha coinvolto centinaia di studenti ... salernotoday.it «Oltre il benegrazismo», Luca Abete all’Insubria per chiedere agli studenti come stanno davveroUn incontro costruito sul dialogo, che ha visto protagonisti gli universitari chiamati a raccontare senza filtri il proprio vissuto tra sogni e difficoltà ... varesenews.it Eredità di un’emozione: Luca Abete a caldo su L'Arena dopo il Premio Beatrice 2026 Ancora con l'adrenalina della serata, Luca Abete ha rilasciato un'intervista esclusiva a L'Arena subito dopo la chiusura del Premio Beatrice 2026. Tra i battiti del backstage, il - facebook.com facebook ATTENZIONE ALLA NUOVA TRUFFA che vede come testimonial un Luca Abete inconsapevole! Non cascarci, verifica sempre le fonti! #truffeonline #zanza #alert x.com