Non vinciamo più perché è l’inno che porta sfortuna il rapper Tamburo si sfoga sui social

Il rapper beneventano Tamburo ha pubblicato un messaggio sui social in cui si sfoga riguardo alle recenti prestazioni della squadra di calcio locale, sottolineando che non vincono più perché l’inno ufficiale sarebbe portatore di sfortuna. Dopo aver contribuito all’adozione del brano come inno del club, Tumburo ha commentato le difficoltà della squadra, che ha recentemente perso la promozione in serie B. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui social, scatenando diverse reazioni tra i tifosi.

Tempo di lettura: 4 minuti Archiviata la promozione in serie B, il rapper beneventano Tamburo ha scelto i social per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le “accuse” di aver dato il via, con il suo inno ufficiale del Benevento Calcio, ad una fase discendente della Strega. “FATEVENE UNA RAGIONE! – ha scritto sul suo profilo. Questo post potrebbe terminare con queste tre parole, ma dato che quando distribuivano il dono della sintesi io ero in fila per quello dei discorsi prolissi, prendetevi 5 minuti e leggete con calma. Partiamo dal tema centrale: il primo Inno Ufficiale del Benevento Calcio porta la mia firma, la firma di un di un...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Non vinciamo più perché è l’inno che porta sfortuna”, il rapper Tamburo si sfoga sui social Notizie correlate Ghali si sfoga sui social: “Inno nazionale non potrò cantare, arabo nessuna lingua nella poesia”A Milano-Cortina, alla vigilia della cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026, Ghali ha lasciato un post sui social che ha acceso... Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTOMercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per...