Ghali si sfoga sui social | Inno nazionale non potrò cantare arabo nessuna lingua nella poesia

Ghali si è sfogato sui social, annunciando che non potrà cantare l’inno nazionale e che non utilizzerà l’arabo nelle sue poesie. La sua scelta ha suscitato molte reazioni, mentre cresce il dibattito sulla libertà artistica e l’identità culturale. La vigilia dei Giochi di Milano-Cortina si trasforma anche in una questione di polemiche e confronti.

**LEAD** A Milano-Cortina, alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026, Ghali ha lasciato un post sui social che ha acceso discussioni su linguaggio, identità e rappresentazione culturale. Il cantante, che è stato invitato a partecipare alla manifestazione ufficiale dei Giochi, ha espresso in tre lingue – italiano, inglese e arabo – una profonda emozione legata alla sua posizione in un contesto politico e sociale in cui l'identità araba sembra essere spesso marginalizzata. «Non potrò cantare l'inno e nella poesia niente lingua araba», ha dichiarato, in un messaggio diretto a «tutti». Ghali attacca l'inaugurazione dei Giochi: "Non potrò cantare l'inno, nessuno spazio per l'arabo" Ghali torna a far parlare di sé con un post su Instagram. Olimpiadi, Ghali: «Alla cerimonia non potrò cantare l'inno, l'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro» Prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, Ghali ha deciso di parlare sui social. Olimpiadi 2026: scoppiano le polemiche per la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura; Olimpiadi, Abodi: Ghali non esprimerà sue posizioni su Gaza. Lega: Odiatore che umilia l'Italia; Ghali alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina, Abodi: Non esprimerà il suo pensiero sul palco; Sanremo, parla Sayf: Sul palco non sarò Ghali 2.0. Milano Cortina, Ghali e lo sfogo sui social: Non potrò cantare l'inno e nella poesia niente lingua araba Il cantante atteso domani per un'esibizione alla cerimonia d'apertura dei giochi si rivolge con un messaggio in tre lingue 'A tutti' Ghali alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro scoppia l'ennesima polemica targata Ghali. L'artista milanese ha affidato ai social il suo pensiero svelando di essere stato invitato a cantare l'inno d'Italia.

