Napoli Contini si sfoga sui social | Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo – FOTO

Nikita Contini, portiere del Napoli, critica duramente il calcio di oggi sui social, attribuendo la sua frustrazione alla decisione arbitrale nel match contro l’Atalanta. La sua reazione nasce dall’annullamento di un gol, giudicato ingiustamente, che ha bloccato un’azione offensiva del team. Contini si è lasciato andare a un commento pungente, sottolineando il modo in cui si gestiscono le partite attuali. La vicenda ha attirato l’attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero D’Aversa Torino, sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato: i dettagli Gol Troilo, Adani duro: «Mi fa pensare che è morto anche il Var! 9 su 10 è fallo, ecco perché» Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtra Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna Bove Watford, il tecnico è sicuro: «Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Contini, sfogo social del portiere del Napoli: "Il calcio oggi è una pagliacciata, meglio darsi al ballo..."Contini critica il calcio moderno, accusandolo di essere una pagliacciata, e suggerisce di dedicarsi al ballo.

Atalanta-Napoli, lo sfogo del calciatore azzurro nella notte: “Che pagliacciata il calcio di oggi”Il calciatore azzurro ha criticato duramente il calcio di oggi, definendolo una

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Contini si sfoga dopo Atalanta-Napoli: le malinconiche parole su ig; Atalanta-Napoli, lo sfogo di Nikita Contini: Che pagliacciata il calcio di oggi, o'pallon è na cosa seria!; Atalanta-Napoli, lo sfogo di Contini: Che pagliacciata il calcio di oggi! Dagli arbitraggi alle trasferte vietate... | FOTO; Lo sfogo di Contini: Il calcio di oggi è una pagliacciata.

Contini si sfoga, durissimo messaggio sui social: Una pagliacciata! Meglio che...Nikita Contini non ha digerito la partita tra Atalanta e Napoli. Il match, disputato di recente in Serie A, è stato l'ultimo episodio di una serie di situazioni che hanno fatto traboccare il vaso per ... msn.com

Napoli, lo sfogo di Contini sui social: Che pagliacciata il calcio di oggiIl pensiero del terzo portiere della squadra di Antonio Conte, dopo gli episodi che hanno deciso la sfida di Bergamo con l'Atalanta ... corrieredellosport.it

Lo sfogo su Instagram di Nikita Contini dopo Atalanta-Napoli - facebook.com facebook

"CHE PAGLIACCIATA IL CALCIO DI OGGI": sfogo durissimo nella notte di Nikita Contini su Instagram Il portiere azzurro non nasconde il suo disappunto per i fatti di Atalanta-Napoli #AtalantaNapoli #Contini x.com