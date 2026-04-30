Negli ultimi anni, gli acidi grassi omega 6 sono diventati oggetto di discussione nel campo dell’alimentazione e della salute. Vengono spesso associati a effetti infiammatori e a squilibri metabolici, portando a una generale attenzione su quali alimenti li contengano e in quale misura. Questa attenzione deriva da studi e dibattiti sulla loro presenza nelle diete quotidiane e sulle possibili conseguenze per il benessere generale.

Negli ultimi anni gli omega 6 sono finiti sotto osservazione. Accusati di favorire infiammazione e squilibri metabolici, vengono spesso messi nello stesso gruppo dei grassi da limitare. In realtà non è così semplice, la questione. Gli omega 6 sono acidi grassi essenziali, quindi il corpo non è in grado di produrli da solo e deve assumerli attraverso l’alimentazione. Partecipano a funzioni fondamentali, dalla costruzione delle membrane cellulari alla regolazione del sistema immunitario. Il problema non è la loro presenza, ma l’eccesso e soprattutto il rapporto con gli omega 3, oggi spesso sbilanciato nella dieta occidentale. Capire in quali alimenti si trovano e come inserirli in modo corretto permette di sfruttarne i benefici senza effetti indesiderati.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non sono il “nemico”: gli omega 6 spiegati bene, tra alimenti e verità da conoscere

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