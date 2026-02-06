A Milano apre Omega | un modo per conoscere il cronometraggio dei Giochi Invernali

A Milano apre Omega, il nuovo spazio dedicato al cronometraggio dei Giochi Invernali. In piazza San Babila, i passanti possono scoprire un’area interattiva con installazioni che spiegano come funzionano i tempi e le statistiche delle gare. È un modo diverso per avvicinarsi allo sport, tra tecnologia e passione, senza dover essere necessariamente appassionati di sci o pattinaggio. La zona si anima già nelle prime ore, attirando curiosi di tutte le età.

Omega apre al pubblico. Da oggi i visitatori hanno l’opportunità di esplorare e conoscere il mondo del cronometraggio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. In piazza San Babila, a Milano, il Padiglione Omega celebra la grande tradizione del brand come Cronometrista Ufficiale dei Giochi, ruolo che ricopre dal 1932. I visitatori possono immergersi in uno spazio dinamico e interattivo, ricco di installazioni che rendono l’emozione dello sport ancora più accessibile. Ieri, in occasione dell’inaugurazione del Padiglione, si è svolto il taglio congiunto del nastro: hanno partecipato Raynald Aeschlimann (Presidente e Ceo di Omega), Kirsty Coventry (Presidente del Comitato Olimpico Internazionale) e Alain Zobrist (Ceo di Omega Timing). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

