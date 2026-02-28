I benefici degli Omega 3 sulla salute visiva | perché fanno bene agli occhi e quali alimenti scegliere

Gli omega 3 sono grassi polinsaturi considerati essenziali per il nostro organismo, poiché sono coinvolti in diverse funzioni vitali. Questi nutrienti sono disponibili principalmente in alcuni alimenti, come pesce azzurro, semi di lino e noci. Sono noti per il loro ruolo nel mantenere la salute cardiovascolare e nel regolare i processi infiammatori. Inoltre, hanno effetti positivi sulla salute degli occhi.

Gli omega 3 sono grassi “buoni” (polinsaturi) indispensabili per l’organismo: contribuiscono al benessere cardiovascolare, modulano i processi infiammatori e supportano cervello e sistema nervoso. Ma c’è un motivo in più per considerarli un alleato quotidiano: la vista. Uno dei benefici più citati riguarda la sindrome dell’occhio secco: gli omega 3 possono contribuire a migliorare la qualità del film lacrimale e a ridurre la componente infiammatoria che spesso accompagna questa condizione.Va detto con chiarezza: gli studi scientifici non sono tutti concordi (alcuni mostrano miglioramenti, altri risultati più limitati). In pratica, per molte persone possono essere un supporto utile, ma non sostituiscono le terapie consigliate dall’oculista. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

