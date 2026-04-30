Non solo Villa e Formula 1 | Un ventaglio di proposte per chi è ancora curioso e vuole rallentare il passo

Un nuovo progetto mira a proporre itinerari alternativi ai grandi monumenti e alle attrazioni più note, con l’obiettivo di offrire percorsi meno frequentati ma ugualmente interessanti. L’assessore al Turismo ha spiegato che questa iniziativa nasce dalla volontà di stimolare la curiosità dei visitatori e di valorizzare aspetti meno noti del patrimonio locale. La proposta si rivolge a chi desidera rallentare e scoprire un lato diverso della città.

"L’idea di realizzare itinerari alternativi ai grandi monumenti – spiega l’assessore al Turismo Carlo Abbà – nasce dal desiderio di incuriosire, di far emergere una ricchezza spesso considerata minore ma in realtà molto interessante. Vogliamo promuovere un turismo lento, capace di cogliere i dettagli e di aprire a nuove conoscenze. L’idea è di continuare a lavorare su itinerari di questo tipo. Altri possibili sono quelli sulle botteghe storiche o sulla Monza Liberty". E poi, la volontà di continuare a puntare molto sul sito del turismo: "Vogliamo continuare a puntare molto sulla comunicazione web, come dimostra la recente introduzione dell’assistente turistico d’intelligenza artificiale, Mia".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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