Le squadre di Formula 1 stanno lavorando per modificare i limiti di budget in vista del 2027, con l’obiettivo di frenare l’espansione del progetto Honda. Nel mondo del MotoGP, i team concorrenti esercitano pressioni sui limiti di spesa, cercando di ottenere condizioni più favorevoli. Entrambi i campionati si confrontano con dinamiche di regolamentazione rivolte a gestire i costi e le strategie delle case costruttrici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Diversi team MotoGP stanno premendo per l’implementazione di un budget cap nella top class del motociclismo, in risposta alle preoccupazioni sulla forza finanziaria di Honda. Dopo anni di declino, il produttore giapponese è pronto a tornare competitivo nel 2026, grazie alla possibilità di usufruire delle concessioni di classe C ottenute nella stagione precedente. Sebbene la RC213V non abbia ancora portato a vittorie in gara, il potenziale del progetto è evidente, principalmente grazie al robusto supporto economico di Honda.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Budget cap in Formula 1: produttori cercano di rallentare l’avanzata della Honda nel 2027.

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