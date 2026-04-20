Lunedì 13 aprile è stata trasmessa la prima puntata di “I Cesaroni – Il ritorno”, che ha ottenuto un grande successo di pubblico con uno share del 22,6%. In un’intervista, l’attore protagonista ha parlato di un dolore ancora vivo legato a un momento difficile, e ha precisato che le assenze del cast non sono state motivate da polemiche, ma da scelte personali. La curiosità degli spettatori ha contribuito a un risultato record negli ascolti.

Lunedì 13 aprile è andata in onda la prima puntata de “I Cesaroni – Il ritorno”. La prima puntata ha sbancato negli ascolti ottenendo uno share del 22,6%. Tra i protagonisti storici della serie il pubblico ha ritrovato Federico Russo e a stupire è stata la sua trasformazione fisica. D’altronde quando Russo ha iniziato a lavorare nella serie era solo un bambino, aveva 10 anni e un volto tenerissimo. Ora è cresciuto, tanto che nei nuovi episodi lo ritroviamo a fare l’insegnante di sostegno. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Federico Russo. L’attore ha commentato il risultato straordinario in termini di ascolti ottenuto dalla prima puntata: “ Sicuramente è sempre un piacere: significa che la serie era attesa ed è stata apprezzata.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Federico Russo: “Fassari un dolore ancora vivo, sugli ex del cast nessuna polemica: solo scelte personali. Gli ascolti record? Il pubblico era curioso”

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