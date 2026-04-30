Un possibile scontro tra Stati Uniti e Cina non si limiterebbe alla questione di Taiwan. Le tensioni tra le due potenze si estendono a diverse aree, tra cui il controllo delle rotte commerciali e le rotazioni militari nella regione dell’Asia-Pacifico. Le esercitazioni militari e le dispute diplomatiche aumentano la complessità del rapporto, rendendo difficile prevedere come potrebbe evolversi uno scenario di conflitto aperto.

Siamo abituati a pensare che il casus belli di un possibile conflitto tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese (RPC) possa essere la questione taiwanese. L'isola è alleata di Washington, e da questa sostenuta militarmente, e contemporaneamente al centro delle rivendicazioni territoriali di Pechino, che da tempo ha affermato di volerla annettere alla RPC in un modo o nell'altro entro il 2049, centenario di fondazione della Repubblica Popolare. Le provocazioni cinesi intorno a Taiwan, fatte di esercitazioni e attività di velivoli e navi da guerra, sono aumentate di numero e intensità negli ultimi anni, facendo pensare che la RPC possa più...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non solo Taiwan: ecco come potrebbe scoppiare un conflitto tra USA e Cina

Perché uno scontro tra Cina e Taiwan sarebbe molto peggio della guerra in Ucraina

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Nonostante le pressioni esterne, #Taiwan continua a interagire con il mondo. La visita del Ministro @chia_lung in #Eswatini evidenzia la nostra resilienza e il comune impegno a rafforzare i legami con i nostri partner e alleati globali. x.com