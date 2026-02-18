Usa e Iran restano sull’orlo della guerra dopo i colloqui a Ginevra | ecco come potrebbe scoppiare quando e quanto potrebbe durare

C’è qualcosa di strano nell’aria di questi giorni tra Stati Uniti e Iran e non è solo il ronzio dei motori degli F-35 che sorvolano il Golfo Persico. Washington potrebbe essere più vicina a una guerra con la Repubblica islamica di quanto chiunque voglia ammettere. Non un raid chirurgico né una rappresaglia mirata ma una campagna militare su larga scala, che potrebbe durare settimane, condotta fianco a fianco con Israele. Eppure questo pericoloso scenario è quasi assente nel dibattito pubblico, che si aggrappa alle rassicurazioni fornite dal ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, secondo cui “ai colloqui di Ginevra è iniziato il percorso per un accordo” con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tpi.it

Iran, il blackout di Internet potrebbe durare «fino a marzo». Media: «Le forze armate Usa sono pronte a un eventuale attacco» – La direttaIn Iran, il blocco di Internet, che potrebbe durare fino a marzo, si inserisce in un contesto di crescente repressione da parte del regime.

Iran America, per i colloqui in Oman la strada è (molto) in salita. Ecco cosa potrebbe succedereIn Oman, i colloqui tra Iran e Stati Uniti sembrano già pieni di ostacoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Iran-Usa, niente fumata bianca: le linee rosse di Trump e il segnale di guerra; Usa e Iran trattano su nucleare e sanzioni, ma Trump e Khamenei litigano e avvicinano la guerra; Iran - Usa, progressi a Ginevra ma 'linee rosse' di Trump restano: lo scenario; I mercati globali restano cauti tra timori sull'IA e negoziati USA-Iran.

Usa-Iran, diplomazia sotto pressione: tra linee rosse, sanzioni e partite sul petrolioSi è tenuto a Ginevra un nuovo round di colloqui, mediati dall’Oman. Le parti hanno sottolineato dei progressi, ma molti nodi restano ancora sul tavolo ... panorama.it

Iran-Usa, progressi a Ginevra ma 'linee rosse' di Trump restano: lo scenarioSecondo il vicepresidente americano Vance, Teheran non ha accettato ''alcune linee rosse'' ... adnkronos.com

Usa e Iran trattano su nucleare e sanzioni, ma Trump e Khamenei litigano e avvicinano la guerra facebook

“Meglio che a Muscat”, gli iraniani fiduciosi. Gli Usa chiedono Stop arricchimento uranio. @rantoniucci x.com