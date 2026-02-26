Donna scomparsa | attivate le ricerche in zona Emilia Levante

La donna, 83 anni, soffre di alcuni problemi psichiatrici. Si è allontanata da Villa Laura, dove era ricoverata In zona Emilia Levante è scomparsa una donna. Si chiama Angela Avoni, ha 83 anni e non si hanno più sue notizie dal primo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. La donna era ricoverata a Villa Laura, struttura sanitaria nella zona est di Bologna. Avoni, riferisce la questura di Bologna, soffre di alcuni problemi psichiatrici. Al momento dell’allontanamento non aveva nulla con sé e indossava una giacca di pelle di colore nero con risvolti in pelliccia di colore bianco, pantaloni larghi scuri, scarpe basse scure, maglioncino a collo alto di colore beige e occhiali da sole. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

L'86enne era ricoverata da una settimana nella struttura di via Emilia Levante. Di solito frequenta il Conad e la chiesa del Corpus Domini