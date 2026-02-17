Scattano le ricerche per la scomparsa di un 30enne ma nel frattempo rientra a casa

Un giovane di 30 anni di Melpignano è scomparso ieri, ma poco dopo è tornato a casa. La famiglia aveva iniziato le ricerche quando non lo avevano visto tornare dopo aver lasciato l’abitazione. Gli amici avevano segnalato la sua assenza, preoccupati per il suo stato di salute. La polizia aveva avviato le verifiche, temendo il peggio, ma fortunatamente il ragazzo si è presentato a casa poco dopo.

Domiciliato a Lecce, era stato visto allontanarsi della zona di Maglie, dove lavora. Appena resa ufficialmente pubblica la notizia della scomparsa, il rintraccio. E si è creato un cortocircuito informativo LECCE – Sono state ore di forte apprensione per una famiglia salentina. Si erano, infatti, perse le tracce di un giovane di 30 anni residente a Melpignano, di fatto domiciliato a Lecce. La denuncia di scomparsa è stata formalizzata dal padre e l’episodio reso pubblico proprio in queste ore. Nel frattempo, diverse testate, fra cui la nostra, si erano già attivate per pubblicare un articolo e collaborare, in questo modo, alle ricerche.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Scomparsa a Ostia: la 15enne Melissa non rientra a casa, attivate le ricercheDa quasi tre giorni, Melissa Manfredi, 15 anni, residente a Ostia sul Lido di Roma, non è rientrata a casa.

“C’è un alligatore nel canale!”, scattano le ricerche a Paestum (ma la questione non è chiara)Un ristoratore di Capaccio Paestum ha avvisato le forze dell’ordine: un alligatore nuota nel canale di bonifica Laura Nuovo.

