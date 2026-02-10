Cava de’ Tirreni proseguono le ricerche dell’uomo scomparso

Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo scomparso a Cava de’ Tirreni. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno lavorato tutta la giornata, cercando di trovare il settantenne scomparso da qualche giorno. Le operazioni continuano, ma finora senza risultati.

Tempo di lettura: < 1 minuto I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati ancora impegnati per tutta la giornata di oggi nelle ricerche del settantenne di Cava de’ Tirreni, scomparso da qualche giorno. Sempre in collaborazione degli altri Corpi ed Enti coinvolti nelle attività, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha continuato la perlustrazione delle aree impervie nei dintorni dell’ultima segnalazione che ricade all’interno del Comune di Cava de’ Tirreni fino a Molina, frazione di Vietri sul mare. Purtroppo, dell’uomo ancora nessuna traccia. Le attività saranno quindi orientate su scenari differenti, al momento al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

