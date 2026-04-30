Formula 1 GP Miami 2026 | gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio di Miami della Formula 1 2026 si svolgerà sul circuito cittadino della Florida e sarà trasmesso in Italia su TV8 e Sky. Gli orari delle prove libere, delle qualifiche, della sprint race e della gara sono stati comunicati, offrendo diverse possibilità di visione sia in diretta TV che in streaming. La programmazione include tutte le sessioni del fine settimana, con dettagli su orari e modalità di visione.

Gli orari italiani del Gran Premio di Miami della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, sprint race e gara della F1 sul circuito cittadino della Florida.🔗 Leggi su Fanpage.it

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