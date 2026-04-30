Negli ultimi tempi, i profumi al tabacco sono diventati un elemento sempre più popolare sia tra gli uomini che tra le donne. Questa fragranza, considerata simbolo di successo e autonomia, ha conquistato un pubblico che cerca un tocco di eleganza e carattere. La sua diffusione si nota anche nelle vendite e nelle tendenze del settore, che evidenziano una crescente preferenza per questa nota aromatica.

I profumi al tabacco sono diventati un must-have anche femminile. Sarà forse perché quella del tabacco è la nota del successo, dell’indipendenza e dell’ empowerment. Lo è stata per molto tempo per gli uomini e oggi lo è per tutti. Del resto, nel mondo della profumeria, poche note evocano sensualità e mistero come il tabacco. Lontano da qualsiasi associazione scontata, questa materia prima si trasforma in una firma olfattiva sofisticata, calda e avvolgente: un’interpretazione elegante, spesso arricchita da sfumature dolci, speziate o legnose che la rendono sorprendentemente femminile. Fragranza donna tabacco: come si estrae la materia prima. La nota tabacco utilizzata nelle fragranze non deriva direttamente dalla combustione, bensì da un processo raffinato di estrazione.🔗 Leggi su Amica.it

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