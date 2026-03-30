Rihanna ha dichiarato che il suo profumo preferito è J’adore, caratterizzato da una fragranza intensa ma allo stesso tempo leggera. La discussione sulla leggerezza dei profumi si concentra spesso sulla composizione olfattiva, chiamata anche jus, che determina la sensazione percepita sulla pelle. Questa scelta di Rihanna riflette la sua preferenza per un equilibrio tra presenza e delicatezza delle fragranze.

Intensa ma leggera. Quando si parla di leggerezza, per i profumi, spesso ci si riferisce al loro jus. Ma questa volta, la nuova versione del profumo J’adore di Dior che diventa J’adore Intense ci sorprende. La fragranza che ha Rihanna come Ambassador e come sua Musa ispiratrice, non varia solo la sua formula olfattiva ma anche aspetto e peso della sua mitica anfora. Tanto che la creazione di Francis Kurkdjian, Direttore Creativo delle Fragranze, conquista un traguardo ambito e molto interessante, in tempi di nomadismo digitale. E non solo. Il profumo J’adore Intense, amato da Rihanna, è il più leggero. Mentre la scia olfattiva del profumo J’adore Intense di Dior si fa più calda e voluttuosa, incarnando in note lo splendore dorato della stessa Rihanna, il suo flacone si evolve in leggerezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rihanna sa qual è il profumo più leggero. Il suo J’adore

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