Un nuovo studio rivela che affidarsi esclusivamente alla crema solare per proteggersi dal melanoma potrebbe non essere sufficiente. Secondo le analisi, molte persone applicano la protezione in modo scorretto o si espongono al sole senza adottare altre precauzioni. È stato osservato che indossare vestiti leggeri e scuri può contribuire a ridurre l’esposizione ai raggi ultravioletti, anche se si utilizza la crema.

In occasione della Giornata Nazionale per la prevenzione del melanoma (2 maggio), la Fondazione Melanoma Onlus ha diffuso una serie di informazioni per sfatare alcuni miti sulla protezione solare. Il 90% dei tumori della pelle è causato dai raggi UV e spesso la crema solare non è sufficiente a proteggere completamente durante l’esposizione: meglio sembra indossare capi leggeri e di colori scuri o vivaci. La pericolosità dei raggi UV Perché i casi di melanoma stanno aumentando Il paradosso della crema solare Come proteggersi dal sole La pericolosità dei raggi UV L’appello della Fondazione Melanoma Onlus si basa su un concetto: l’esposizione della pelle nuda ai raggi solari è molto più pericolosa di quanto si creda.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Non basta la crema solare contro il melanoma, svelato il paradosso: meglio usare anche vestiti leggeri e scuri

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