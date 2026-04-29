Ogni giorno, quando ci prepariamo, decidiamo cosa mettere addosso senza troppi riflessi. Questa scelta, oltre a influenzare il nostro stile, può avere un ruolo importante nella protezione contro il melanoma. La crema solare da sola non è sufficiente; infatti, l’abbigliamento adeguato rappresenta una barriera fondamentale contro i raggi UV. Questo aspetto sta attirando l’attenzione di medici e ricercatori che invitano a prestare maggiore attenzione anche ai vestiti che indossiamo quotidianamente.

C ’è un gesto che facciamo ogni giorno, spesso senza pensarci troppo: scegliere cosa indossare. Eppure, proprio da lì potrebbe partire la prima vera difesa contro il melanoma. In occasione della Giornata nazionale del 2 maggio, la Fondazione Melanoma lancia la campagna “Vestiti di prevenzione”, con un messaggio chiaro: la protezione della pelle non passa solo dalla crema solare, ma anche – e soprattutto – dall’abbigliamento. Melanoma: tutto quello che c’è da sapere X Il melanoma cresce (e non solo per il sol e). I numeri parlano da soli. In Italia i casi di melanoma sono più che raddoppiati in 20 anni, passando da circa 6.000 nel 2004 a 15.000 l’anno oggi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non basta la crema solare: ecco perché l’abbigliamento è la prima difesa contro il melanoma

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La mia faccia sorpresa. Con buona pace di chi sostiene che basta riempirci di pannelli solari, batterie e pale eoliche per essere autonomi. x.com