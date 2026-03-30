Tra aprile e giugno 2026, il governo dovrà rinnovare i consigli di amministrazione di 79 società partecipate, assegnando complessivamente 112 incarichi di consigliere. La procedura coinvolge più di cento poltrone, con nomine che interessano diversi settori e aziende pubbliche. La ripartizione dei ruoli rappresenta un passaggio importante nel processo di aggiornamento delle strutture di governo delle società controllate.

Tra aprile e giugno 2026, il governo dovrà occuparsi dei rinnovi dei vertici delle partecipate, assegnando complessivamente 112 posti da consigliere distribuiti in 79 società. Gli occhi sono puntati soprattutto su Leonardo, oggi guidata da Roberto Cingolani, la cui posizione di amministratore delegato è ora meno salda rispetto a qualche tempo fa. Tra i possibili sostituti, secondo le voci che rimbalzano in ambienti politici e industriali, quello con più chance è considerato Pierroberto Folgiero, ad e dg di Fincantieri che ha appena chiuso il 2025 con un bilancio da “record” e l’utile netto “più alto di sempre”. Ma si parla anche di Alessandro Ercolani, amministratore delegato di Rheinmetall Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Partecipate, parte il risiko delle nomine: oltre 100 le poltrone da assegnare

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