Forza Italia il valzer delle poltrone Costa per Barelli che va al governo

A pochi giorni dalla nomina del nuovo leader, Forza Italia ha completato il cambio ai vertici, con alcune nomine interne e spostamenti tra i membri del partito. Tra le decisioni prese, un esponente del partito è stato chiamato a ricoprire un incarico nel governo, mentre altri membri hanno assunto nuovi ruoli all’interno dell’organizzazione. La situazione ha generato discussioni tra gli osservatori politici sulla stabilità interna e le future strategie del partito.

Roma, 14 aprile 2026 – Il ricambio al vertice di Forza Italia è completo con la successione al vertice del gruppo parlamentare della Camera tra l’uscente Paolo Barelli, destinato all’incarico di sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, e l’entrante Enrico Costa, eletto ieri sera per acclamazione su proposta del predecessore. Anzi no. Il partito rimane una pentola in ebollizione a seguito della sconfitta nel referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario nient’affatto digerita da Marina e Pier Silvio Berlusconi. Completata la successione al vertice dei gruppi parlamentari, restano infatti aperti numerosi dossier: il riassetto...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forza Italia, il valzer delle poltrone. Costa per Barelli (che va al governo) Forza Italia, Costa verso il ruolo di capogruppo. L’exit strategy per Barelli: nel governo ai Rapporti col ParlamentoQuesta sera, 14 aprile, alle otto l’assemblea dei deputati azzurri scioglierà il nodo della presidenza del gruppo alla Camera. Forza Italia, Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera. L’exit strategy per Barelli: nel governo ai rapporti col ParlamentoIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.