Nomine nel Lazio le opposizioni in Procura | Il direttore della Protezione civile non ha i requisiti

Le opposizioni hanno presentato un ricorso presso la Procura e la Corte dei Conti riguardo alla nomina del nuovo direttore della Protezione civile nel Lazio. Si contestano in particolare i requisiti richiesti, il curriculum presentato e si ipotizzano possibili favoritismi nella selezione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici e rappresentanti istituzionali, che chiedono chiarimenti sulle procedure adottate.

Ricorso in Procura e Corte dei Conti sulla nomina di La Pietra alla Protezione civile. Nel mirino requisiti, curriculum e presunti favoritismi. Contestato anche legame con il presidente Rocca.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nomine in Regione, il Pd torna all’attacco: “Il direttore della Protezione Civile deve essere rimosso”La nomina di Massimo La Pietra a direttore della Protezione Civile del Lazio dev'essere ritirata. Leggi anche: Lazio: Valeriani (Pd), rimuovere problema direttore Protezione civile Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le porte girevoli tra Croce Rossa e destra romana. Tutti i nomi; Avvio XI ciclo TFA sostegno: richiesti 30 mila posti, nessuno per la secondaria di II grado; Sanità, i manager di oggi e di domani; Laura Allegrini presidente della Fondazione Vulci non piace al Pd: Nomina politica. Le porte girevoli tra Croce Rossa e destra romana. Tutti i nomiCon l’elezione di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio le nomine amministrative di suoi ex manager e collaboratori si sono intensificate. Una strada percorsa anche in senso inverso, con ... romatoday.it Nomine, ecco le poltrone che i partiti della maggioranza di governo si devono spartireSe il buongiorno si vede dal mattino, non è difficile immaginare cosa potrà riservare la prossima tornata di nomine pubbliche che Milano Finanza ha quantificato in 211. Alla presidenza della Sogesid, ... milanofinanza.it Telesveva. . Bisceglie Approdi, tempesta sulle nomine in vista del nuovo CdA: Francesco Spina e Forza Italia attaccano la “spartizione di poltrone” #bisceglie #politica #approdi #nomine - facebook.com facebook Polo Universitario Aretino sotto la lente: come va il progetto, vertici, nomine e aziende coinvolte x.com