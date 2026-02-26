Nomine in Regione il Pd torna all’attacco | Il direttore della Protezione Civile deve essere rimosso

La nomina del nuovo direttore della Protezione Civile del Lazio ha suscitato critiche da parte del Pd, che chiede la sua revoca. La commissione Trasparenza della Regione Lazio ha ascoltato il direttore del personale in merito alla questione, evidenziando tensioni interne sulla scelta. La discussione si è svolta nel contesto di un confronto aperto sulle modalità di nomina e sui criteri adottati.

La nomina di Massimo La Pietra a direttore della Protezione Civile del Lazio dev'essere ritirata. La conclusione arriva dalla commissione Trasparenza della Regione Lazio, che il 26 febbraio ha ascoltato il direttore del personale, convocato dal presidente Massimiliano Valeriani.