Immagine e politica nell’era digitale | il caso Minenna solleva dubbi su autenticità e fiducia nell’informazione online

Giuseppe Falcomatà ha fatto notizia criticando le immagini pubblicate sul sito dell’Assessore Regionale Marcello Minenna. Secondo il sindaco, alcune foto sembrano essere state modificate, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla credibilità delle comunicazioni online. La polemica mette in discussione quanto sia difficile distinguere tra realtà e artificio nel mondo digitale, dove le immagini possono essere manipolate facilmente. Ora si apre un dibattito su come le istituzioni devono gestire la propria immagine pubblica, tra fiducia e autenticità.

L’Immagine Politica nell’Era Digitale: Quando la Realtà si Miscela con l’Algoritmo. La polemica sollevata da Giuseppe Falcomatà sull’utilizzo di immagini modificate dall’Assessore Regionale Marcello Minenna sul suo sito web apre uno squarcio su una questione sempre più rilevante nella politica contemporanea: la gestione dell’immagine pubblica nell’era digitale. Non si tratta di un semplice episodio isolato, ma di un sintomo di una tendenza più ampia che vede la politica interrogata sulla propria autenticità e trasparenza, soprattutto di fronte alla crescente sofisticazione degli strumenti di manipolazione visiva come l’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Minenna Politica La nomina di un consulente in comunicazione solleva dubbi nell’opposizione: è un passo strategico o una mossa politica? A Forlimpopoli si entra in un nuovo capitolo della battaglia politica. Codacons lancia guida per la sicurezza online: proteggersi da truffe, phishing e furti d’identità nell’era digitale. Il Codacons ha pubblicato oggi una guida per aiutare le persone a difendersi dalle truffe online, phishing e furti d’identità. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Minenna Politica Argomenti discussi: La proposta del PD per vietare i deepfake nella propaganda politica; Hito Steyerl: crisi simultanee, immagini sovrapposte; Fact-checking: le foto online di politici di Usa ed Europa con Epstein generate dall'Ai; Scontri a Torino, l’ombra dell’AI sulla foto diffusa dagli account istituzionali di Polizia e Interno. L'immagine nell'arte contemporanea. E' una questione di prospettivaL'arte ci sfida a guardare gli oggetti e i luoghi della nostra esperienza quotidiana da prospettive diverse. Il rapporto tra realtà e immagine può essere ancora indagato in modi originali? Scopriamolo ... itinerarinellarte.it Grande potenza e medie potenze, politica di potenza ma anche immagine potente, show potentissimo e sogni potenti. Nell'era Trump, la parola potenza (insieme a potere e forza), è una delle più usate. Pensando anche alla potenza di un motore e a quella de - facebook.com facebook Pensavo fosse deprimente la politica italiana che si occupa di comici a #Sanremo, poi ho visto il Presidente USA che si occupa di sciatori e capisco che siamo tutti in un film distopico. #meteoritesubito x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.