Questa mattina al Ministero dell’Istruzione si è tenuto un convegno dedicato all’uso di libri, carta e penna nell’epoca digitale. I partecipanti hanno discusso delle sfide e delle opportunità di mantenere viva la scrittura tradizionale nelle scuole, anche con l’avvento di nuove tecnologie. Sono stati presentati esempi di insegnanti che continuano a usare metodi classici, e si è parlato di come integrare strumenti digitali senza perdere il valore della scrittura a mano. L’evento ha attirato educatori, studenti e rappresentanti delle istituzioni, tutti

Oggi, 11 febbraio, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è svolto il convegno “Libro, carta e penna. Il valore della lettura e della scrittura su carta nell’era dell’intelligenza artificiale”, a cui è intervenuto il Ministro Giuseppe Valditara. L’incontro è stato moderato da Andrea Cangini, Segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi e Direttore dell’Osservatorio Carta, Penna e Digitale. Relatori e laboratori didattici. Durante il convegno sono intervenuti esperti provenienti da diversi ambiti, Pierluigi Brustenghi, neurologo del Centro Polispecialistico Santa Lucia di Foligno; Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca; Mauro Crippa, Direttore generale dell’informazione e della comunicazione Mediaset; e Marco Crepaldi, psicologo e Presidente dell’Associazione Hikikomori Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Libro, carta e penna nell’era digitale: il convegno al Ministero dell’Istruzione

Approfondimenti su Ministero Istruzione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ministero Istruzione

Argomenti discussi: Libro, carta e penna nell’era digitale: il convegno al Ministero dell’Istruzione e del Merito; Internet, social, IA: quanto è importante scrivere con carta e penna a scuola? Convegno al Mim l’11 febbraio con Valditara; Storie in Tasca: il laboratorio di storytelling digitale; Guglielmo Incerti Caselli: Si legge l’anima nella scrittura a mano. Ridiamo la stilografica ai bambini.

Valditara difende carta e penna: Il libro attiva il cervello, il cellulare solo una parte. Dobbiamo disintossicare i giovaniIl Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato la visione del dicastero sul rapporto tra strumenti analogici e tecnologia durante il convegno dedicato al valore della lettur ... orizzontescuola.it

Internet, social, IA: quanto è importante scrivere con carta e penna a scuola? Convegno al Mim l’11 febbraio con ValditaraQuanto è importante mantenere l’abilità di scrivere su carta e penna nell’epoca dei social e dell’intelligenza artificiale? Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta organizzando un convegno dal t ... tecnicadellascuola.it

Oggi al #MIM si svolge il convegno “Libro, carta e penna. Il valore della lettura e della scrittura su carta nell’era dell’IA”. Interviene il Ministro @G_Valditara. Potete seguire dalle ore 11 la diretta su youtube.com/live/1RTSnDYPR… Qui il programma mi x.com

Oggi al #MIM si svolge il convegno “Libro, carta e penna. Il valore della lettura e della scrittura su carta nell’era dell’IA”. Interviene il Ministro Giuseppe Valditara. Potete seguire la diretta dalle ore 11 su https://www.youtube.com/live/1RTSnDYPR-M Qui tutti - facebook.com facebook