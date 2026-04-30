Nel pieno della campagna elettorale veneziana, con le elezioni previste tra meno di un mese, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Un cartellone con lo slogan “No Moschea, vota Lega” è stato rimosso dopo le proteste di una candidata del Partito Democratico di origini bengalesi. La vicenda ha suscitato discussioni e ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla scena politica locale.

La campagna elettorale veneziana è nel suo vivo: il voto è tra meno di un mese e la polemica è incandescente. Ad accenderla è stata principalmente la candidatura da parte del Pd di un nutrito gruppo di cittadini originari del Bangladesh, che in alcuni casi sostengono con vigore la proposta della realizzazione di una moschea a Mestre. Ed è proprio sulla moschea che si sta consumando l’ultimo scontro. Da qualche settimana la Lega ha avviato una campagna elettorale che prevede anche l’affissione di cartelli sugli autobus: “ No Moschea - Vota Lega ”. Questi cartelli sono stati oggetto di critica da parte di alcuni candidati del Pd della comunità bengalese, soprattutto Sumiya Begum, che li hanno considerati discriminatori nei loro confronti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "No Moschea, vota Lega". Il cartellone elettorale rimosso dopo le proteste della candidata bengalese del Pd

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