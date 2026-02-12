Il Partito Democratico ha pubblicato un video con alcuni atleti olimpici che invitano a votare no al referendum. La mossa ha scatenato le proteste di Mosaner e di altri. Dopo le critiche, il video è stato rimosso. Buonfiglio si dice sbalordito, mentre il centrodestra accusa il Pd di politicizzare lo sport e di offendere tutti gli atleti. La polemica continua a tenere banco.

Il video postato sui profili social del Pd con gli azzurri del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e oro a Pechino 2022, per promuovere il No al referendum sulla giustizia ha provocato la reazione del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che a caldo al telefono con l'Ansa sbotta: «Resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere».

© Xml2.corriere.it - Referendum, il Pd posta un video per il «no» con gli atleti olimpici. Rimosso dopo le proteste di Mosaner

Il governo e il mondo dello sport si sono scontrati sui social durante la campagna referendaria.

Il Partito democratico ha diffuso un video in cui utilizza immagini degli azzurri del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per sostenere il campanello d’allarme sul referendum sulla Giustizia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

