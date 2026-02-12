Referendum giustizia Pd spinge per il No postando VIDEO degli azzurri del curling rimosso dopo proteste Coni e portabandiera Mosaner

Il Partito Democratico ha diffuso un video con gli azzurri del curling per sostenere il No al referendum sulla giustizia. Il video, però, ha suscitato molte polemiche e critiche, soprattutto dai protagonisti stessi dello sport e dal Coni. Dopo le proteste, il video è stato rimosso. La vicenda ha aperto un nuovo capitolo nel dibattito politico e sociale sulla consultazione referendaria.

Il video aveva l'obiettivo di promuovere il No al referendum, ma ha ricevuto parecchie critiche, in primis dai diretti interessati, ed è stato rimosso Il Pd spinge per il No al referendum sulla giustizia postando un video degli azzurri del curling. Peccato che l'iniziativa sia diventata un bo.

