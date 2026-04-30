Un giovane di vent’anni si confronta con il timore di perdere la propria identità tra le strade di Parigi. La città, con il suo fascino e i suoi contrasti, rappresenta un luogo di crescita e di incertezza. La paura di scomparire nel suo tessuto urbano si mescola alla sensazione di essere ancora in cerca di un proprio posto nel mondo. La sua esperienza si svolge tra sogni e dubbi, in un momento di passaggio.

I vent’anni a volte possono sembrare infiniti, un momento sospeso della vita in cui è estremamente facile sentirsi incompleti. Un periodo dove oggi – per chi se lo può permettere – è ancora possibile rimandare di un po’ il diventare adulti, il dover prendere delle decisioni che determineranno tutto il resto della nostra esistenza. Ma non per Nino, protagonista dell’omonimo esordio di Pauline Loquès vincitore di due premi César (miglior opera prima e miglior attore) e in uscita in sala dal 30 aprile, che sulla soglia dei trenta vede questo flusso di innocenza arrestarsi bruscamente. È venerdì e Nino Clavel (il canadese Théodore Pellerin) sta per compiere ventinove anni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Nino», la paura di scomparire nel colore della città di Parigi

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Da domani arriva in sala “NINO”, l’esordio più premiato dell’anno, della regista Pauline Loquès! Una storia luminosa e toccante che racconta il viaggio di un ragazzo deciso a reagire, imparando a vivere ogni istante con nuova intensità, riscoprendo l - facebook.com facebook