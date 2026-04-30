Un biohacker americano ha recentemente condiviso un nuovo metodo per mantenere la pelle giovane, sostenendo di aver trovato una strategia efficace per rallentare i segni del tempo. La sua ricerca si concentra su tecniche di biohacking e scienza, con l’obiettivo di raggiungere una giovinezza eterna. La sua figura suscita opinioni contrastanti: alcuni lo considerano un genio, altri lo vedono come un fanatico.

L a sua missione (dichiarata) è trovare un metodo che assicuri giovinezza eterna. Figura controversa (secondo molti è un fanatico, a detta di altri un assoluto genio), il biohacker americano Brian Johnson ha condiviso il segreto per una pelle forever young. «Smettete di mangiare zucchero e la vostra pelle cambierà radicalmente». È l’affermazione netta di Brian Johnson, ospite dl podcast The Burnouts. Non è un’esagerazione: l’eccesso di zuccheri semplici accelera il proccesso di glicazione, che a sua volta intacca e indebolisce collagene ed elastina e aumenta infiammazione e stress ossidativo. Il risultato? Pelle meno compatta, più spenta, segnata e invecchiata.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Niente zucchero per una pelle più giovane? Tra biohacking e scienza, cosa funziona davvero.

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