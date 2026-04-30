Niente trasferta per i tifosi del Matino La misura del prefetto per la gara con il Bagnolo

Il prefetto di Lecce ha deciso di vietare la trasferta dei tifosi del Matino per la partita contro il Bagnolo, in una delle gare del campionato di Promozione nel girone B. La misura è stata adottata su indicazioni del questore e riguarda anche questa settimana gli incontri sportivi in programma. La decisione si applica specificamente alla gara in questione, senza coinvolgere altre trasferte o eventi.

OTRANTO - Anche per questa settimana di incontri sportivi nel campionato di Promozione il prefetto di Lecce, sui indicazione del questore, ha valutato l’eventualità di impedire la trasferta dei tifosi ospiti nell’ambito di una delle partite in programma nel girone B.La gara attenzionata è quella.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Inter Genoa, trasferta vietata ai tifosi liguri: arriva la decisione del PrefettoMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Sicurezza a Siena, niente trasferta per i tifosi del Grosseto per il match di serie DSIENA – Stretta del prefetto di Siena sulla sicurezza provinciale in vista dei prossimi appuntamenti sportivi e delle festività pasquali. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cavese-Cosenza, trasferta vietata e niente biglietti ai tifosi rossoblu residenti in provincia; Divieto di trasferta per i tifosi napoletani anche nel basket: la decisione; InterU23-Union Brescia, trasferta vietata a tutti i bresciani; Avellino-Bari, la decisione sulla vendita dei biglietti nel settore ospiti. Como-Napoli, niente da fare per i tifosi azzurri: trasferta vietata ai residenti in CampaniaPer l’acquisto dei biglietti nei settore Distinti sarà necessaria la Fidelity Card del Como 1907 Blu Nel Cuore Card. mondonapoli.it InterU23-Union Brescia, trasferta vietata a tutti i brescianiNiente trasferta per i tifosi dell’Union Brescia. Il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha firmato il provvedimento: vietata la vendita dei big ... elivebrescia.tv REGGIANA-MODENA Niente derby per i tifosi della Reggiana. È scattato il divieto di trasferta per i residenti nella Provincia di Reggio Emilia. Solo i non residenti nella provincia di Reggio Emilia possono acquistare il biglietto in qualsiasi ordine di posto. Il setto - facebook.com facebook