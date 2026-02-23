Inter Genoa trasferta vietata ai tifosi liguri | arriva la decisione del Prefetto

Il Prefetto di Milano ha deciso di vietare ai tifosi genovesi di raggiungere San Siro per motivi di ordine pubblico. Questa misura nasce dopo alcune tensioni precedenti tra le due tifoserie, che hanno portato a episodi di scontri nelle trasferte passate. La decisione mira a prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza di tutti i presenti. La restrizione riguarda esclusivamente i residenti nella provincia di Genova.

Inter News 24 Inter Genoa, il Prefetto di Milano ha ufficializzato il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Genova in vista del match di San Siro. Il calcio italiano si prepara a vivere una delle sfide più classiche del campionato, ma lo farà in un clima di parziale silenzio sugli spalti. In vista dell'incontro di Serie A tra i nerazzurri e il Grifone, previsto per sabato 28 febbraio 2026 presso lo stadio Giuseppe Meazza, è arrivata la stretta definitiva da parte delle autorità competenti. Il provvedimento di Claudio Sgaraglia. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha emanato un provvedimento restrittivo che vieta la vendita dei tagliandi d'accesso ai residenti nella provincia di Genova.