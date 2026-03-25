Sicurezza a Siena niente trasferta per i tifosi del Grosseto per il match di serie D

Il prefetto di Siena ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi del Grosseto per la partita di serie D prevista nella provincia. La misura riguarda specificamente la limitazione agli spostamenti dei sostenitori ospiti nelle aree coinvolte dagli incontri sportivi e si applica in vista delle festività pasquali e degli eventi sportivi in programma.

SIENA – Stretta del prefetto di Siena sulla sicurezza provinciale in vista dei prossimi appuntamenti sportivi e delle festività pasquali. Durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto da Valerio Massimo Romeo, è stata adottata una misura drastica per il derby Siena-Grosseto di serie D, in programma il 2 aprile: il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Grosseto. La decisione, condivisa dal questore Angeloni, scaturisce dai precedenti della gara d’andata del novembre 2025, quando i tifosi maremmani aggredirono i senesi durante il deflusso, alimentando il rischio di ritorsioni o nuovi scontri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sicurezza a Siena, niente trasferta per i tifosi del Grosseto per il match di serie D Articoli correlati Basket serie B | Pielle Livorno - Roma, trasferta vietata ai tifosi Virtus: "Questioni di sicurezza"La gara tra Pielle Livorno e Virtus Roma in programma domenica 15 febbraio al PalaMacchia si giocherà senza i tifosi avversari. Contenuti e approfondimenti su Sicurezza a Siena niente trasferta per... Discussioni sull' argomento Sicurezza a Siena, niente trasferta per i tifosi del Grosseto per il match di serie D; Niente trasferta a Siena per i tifosi del Grosseto. Stop dal prefetto; Match Siena-Grosseto: niente biglietti per i maremmani; Sicurezza e immigrazione irregolare, eseguite 32 espulsioni in tre mesi. Derby vietato per i grossetani. La decisione del prefetto di SienaGROSSETO Niente biglietti per il matc di calcio Siena-Grosseto a chi risulta residente in provincia di Grosseto. Derby negato ... msn.com Libano, Israele alza il tiro: “Una zona di sicurezza a sud del fiume Litani” x.com A Castellanza oltre 150 studenti imparano la sicurezza su bici e monopattini con esperti. - facebook.com facebook