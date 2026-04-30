Armando Izzo ha confermato di aver lasciato Raffaella Fico, dichiarando di voler vivere con tranquillità. A pochi giorni da voci di un possibile riavvicinamento tra i due, entrambi hanno smesso di frequentarsi. La coppia, che si era separata in passato, non ha più condiviso pubblicamente momenti insieme. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi della rottura o sulle intenzioni future.

Pochi giorni dopo aver partecipato insieme a un evento in provincia di Napoli, e aver così riacceso il gossip su un possibile ritorno di fiamma, sembra che l'addio tra Armando Izzo e Raffaella Fico sia definitivo. A confermarlo è stato lo stesso calciatore, in uno sfogo social in cui si è dichiarato single e ha chiesto al pubblico rispetto per la sua scelta. "Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte", ha scritto il difensore dell'Avellino in una storia pubblicata su Instagram, svelando per la prima volta di essere tornato single: "In questo momento voglio vivere la mia condizione da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Armando Izzo conferma l'addio a Raffaella Fico: "Lasciatemi vivere con tranquillità"

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