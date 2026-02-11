Subito un piano dell’arenile per rilanciare tutta Cervia

Da oggi si lavora a un piano dell’arenile per rilanciare Cervia. L’obiettivo è rendere la spiaggia un vero motore di innovazione turistica, non solo un posto dove mettere ombrelloni. Si vuole tutelare e valorizzare la spiaggia come parte integrante della città, creando servizi migliori per i turisti e portando benefici all’economia locale. La priorità è pensare a una spiaggia più funzionale e attrattiva, che possa sostenere la crescita di Cervia in modo concreto.

"La spiaggia deve essere tutelata, valorizzata e pensata come parte integrante della città: non solo concessioni o ombrelloni, ma un motore di innovazione turistica, un servizio per tutti e un volano economico per Cervia". Inizia così un lungo comunicato in cui Enea Puntiroli, attualmente unico candidato sindaco per le elezioni amministrative di maggio a Cervia con la sua civica 'Cervia Più', afferma la necesssità di un nuovo piano dell'arenile, "che valorizzi l'intera costa, migliori i servizi e l'esperienza del turista, favorisca la destagionalizzazione e crei valore per tutta la città, senza danneggiarne altre parti".

