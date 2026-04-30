Niente da fare | i bambini di Catherine e Nathan restano per ora nella casa famiglia

La Corte d’Appello dell’Aquila, sezione minorile, ha deciso di non esaminare il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia nel bosco, confermando che i bambini di Catherine e Nathan rimangono temporaneamente nella casa famiglia. La decisione non affronta nel merito le questioni sollevate dai legali, lasciando invariata la posizione attuale dei minori. La sentenza è definitiva e non sono previste ulteriori impugnazioni in questa fase.

Niente da fare. La Corte d’Appello dell’Aquila, sezione minorile, non entra in merito al ricorso presentato dagli avvocati della “ famiglia nel bosco “. Il ricorso, definito improcedibile, impugnava il provvedimento del 6 marzo scorso emesso dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che disponeva l’allontanamento della madre, Catherine Birmingham, dalla struttura che ospitava lei e i suoi tre figli da novembre. I minori, infatti, erano già stati sottratti ai genitori su decisione dell’autorità giudiziaria e collocati in un istituto a Vasto. Di fatto i giudici non entrano nel dibattito, per loro sarà il tribunale a dover eventualmente decidere di cambiare il provvedimento.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Famiglia nel bosco, i 3 bambini restano nella casa-famiglia di Vasto, "rifiutati da 3 strutture di accoglienza minorile"Per i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham era stato disposto il trasferimento da un'ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila I 3... Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan nella nuova casa offerta dal Comune solo con i tre figli: la decisioneLa casa messa a disposizione della famiglia nel bosco dal Comune di Palmoli resterà vuota fino all’arrivo dei tre figli di Nathan e Catherine. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Niente da fare, non si ferma la frana del governo; BellaMa' 2025/26 - Bobby Solo canta Non c'è più niente da fare - 20/04/2026 - Video; Niente da fare per l'OraSì contro la Pielle Livorno. Ai playout sfiderà Fiorenzuola; Basket: niente da fare per Matilde Villa e Venezia, Giorgia Sottana chiude la carriera con lo scudetto a Schio. Niente da fare, il rapporto di Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli va sempre peggio: volano scintille!Tra frecciatine e battute pungenti: il botta e risposta tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli che divide il pubblico. donnapop.it Kean-Milan, niente da fare: salta il colpo per i rossoneri, i motiviNei giorni scorsi si è parlato molto di un forte interessamento da parte del Milan nei confronti di Moise Kean, attaccante della Fiorentina pronto a salutare alla fine della stagione. Milan-Kean: ... calciomercato.it Niente da fare per la riapertura del sentiero di Punta Chiappa. Come già accaduto in passato e come temuto, il sopralluogo tecnico deciso dopo la chiusura con ordinanza per il rischio di crollo massi, ha dato esito negativo - facebook.com facebook Con lo Spirito Santo… Non c’è niente da fare, la squadra di Stato è troppo protetta… #Rocchi #MarottaLeague #Anala x.com