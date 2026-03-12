Tre bambini, figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, rimangono nella casa-famiglia di Vasto dopo che tre strutture di accoglienza minorile avevano rifiutato di ospitarli. La decisione è stata presa in seguito a un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila, che aveva disposto il trasferimento dei minori. I bambini, che si trovavano nel bosco, continueranno a vivere nella struttura.

Per i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham era stato disposto il trasferimento da un'ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila I 3 bambini della famiglia nel bosco restano nella casa-famiglia di Vasto. 3 strutture di accoglienza minorile si sarebbe rifiutate di ospitarli. È. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, i 3 bambini restano nella casa-famiglia di Vasto, "rifiutati da 3 strutture di accoglienza minorile"

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, bambini resteranno nella casa accoglienza di Vasto perché "rifiutati da altre strutture"I tre bambini della famiglia nel bosco resteranno per il momento nella casa famiglia di Vasto.

Famiglia nel bosco, i bambini restano a Vasto: non ci sono strutture disponibili in AbruzzoTre strutture contattate ne avrebbero rifiutato l'accesso; i tre piccoli, allontanati dall'abitazione dei genitori a novembre, sono stati separati...

Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco i 3 bambini restano...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste; Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti).

Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame in casa famiglia fino al ritorno della madreUno dei tre bimbi nel bosco sarebbe in sciopero della fame fino al ritorno della madre in casa famiglia. Catherine Birmingham era stata allontanata venerdì scorso dopo che il Tribunale aveva approvato ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e protesteLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, il padre: 'Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste' ... tg24.sky.it

Bambini sottratti dalla famiglia nel bosco E’ sequestro di persona. A mio avviso (per quello che conosco dai media) l’allontanamento dei bambini dai loro genitori (mi riferisco al noto caso del bosco), da ex assessore al sociale che ha contribuito a scrivere qu - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame in casa famiglia fino al ritorno della madre x.com