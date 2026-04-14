Sciopero autotrasporti Barbagallo Pd | Governo dia risposte immediate a lavoratori e imprese

Un sciopero di cinque giorni degli autotrasportatori in Sicilia sta creando preoccupazioni tra i cittadini, con il rischio di scaffali vuoti nei supermercati e un aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. La protesta coinvolge lavoratori e imprese del settore e si inserisce in un contesto di difficoltà economiche che interessa l’isola. Le autorità sono state sollecitate a fornire risposte rapide per contenere i disagi.