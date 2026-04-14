Sciopero autotrasporti Barbagallo Pd | Governo dia risposte immediate a lavoratori e imprese
Un sciopero di cinque giorni degli autotrasportatori in Sicilia sta creando preoccupazioni tra i cittadini, con il rischio di scaffali vuoti nei supermercati e un aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. La protesta coinvolge lavoratori e imprese del settore e si inserisce in un contesto di difficoltà economiche che interessa l’isola. Le autorità sono state sollecitate a fornire risposte rapide per contenere i disagi.
"Lo sciopero di 5 giorni degli autotrasportatori siciliani e il rischio più che concreto degli scaffali vuoti nei supermercati, oltre ad una impennata dei prezzi dei generi di prima necessità, è un’altra tegola che si abbatte sulla già disastrata economia dell’Isola. In Sicilia il costo del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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