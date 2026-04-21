rincari del 30 per cento ricadute sui clienti il governo dia risposte

Il gasolio ha registrato un aumento del 30 per cento, con conseguenze dirette sui costi dei servizi di trasporto. Secondo il direttore di una cooperativa di trasporti di una provincia centrale, questa crescita si traduce in un incremento dell’8-10 per cento sui prezzi finali applicati ai clienti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori del settore, che chiedono interventi da parte delle autorità.

"Il gasolio è aumentato del 30%, con ricadute sui clienti dell’8-10%". Il maceratese Bruno Pennesi, direttore della cooperativa di trasporti CO.TR.I.M – con quarant’anni di attività, sede a Jesi e la maggioranza dei soci di Macerata – evidenzia la necessità di misure compensative contro i rincari. Dal 19 marzo per le imprese dell’autotrasporto è entrato in vigore un taglio di 20 centesimi al litro sul rimborso delle accise. Il governo infatti ha approvato un decreto-legge che riduce le accise su benzina e diesel, abbassando il prezzo alla pompa di circa 20-25 centesimi al litro. "Va bene calmierare il prezzo alla pompa a vantaggio dei cittadini, ma è anche necessario rimediare al danno che ne è derivato alle imprese – spiega Pennesi – togliendo il rimborso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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