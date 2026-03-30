C’è un cervo bloccato sul tetto | scatta l’allarme ai vigili del fuoco

Stamattina a Canazei, i vigili del fuoco volontari sono intervenuti per un intervento insolito e delicato. Alcune persone del paese avevano segnalato la presenza di un cervo rimasto bloccato sui tetti di due edifici. Gli operatori hanno raggiunto il luogo e si sono occupati di mettere in sicurezza l’animale e di aiutarlo a scendere.

È stato un lavoro tanto insolito quanto delicato quello svolto stamattina, 30 marzo 2026, dai vigili del fuoco volontari di Canazei, che sono stati allertati da alcuni abitanti del paese per un cervo che non riusciva a scendere dai tetti di due strutture.“Arrivati sul posto abbiamo trovato un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - “C’è un cervo bloccato sul tetto”: scatta l’allarme ai vigili del fuoco Articoli correlati Donna non risponde ai familiari, scatta l’allarme: intervengono i vigili del fuocoPaura, questa sera, in via XXIV Maggio a Cava de' Tirreni, dov'è stato necessario l'arrivo anche della Croce Rossa per trasportare la malcapitata in... Principio d'incendio alla raffineria Api, scatta l'allarme: vigili del fuoco sul postoI vigili del fuoco, affiancati dalle squadre di emergenza interne dello stabilimento, hanno immediatamente avviato le operazioni per mettere in... Contenuti e approfondimenti su cervo bloccato Rimane bloccato tra due tetti in lamiera: un povero cervo portato in salvo dai vigili del fuocoCANAZEI. Bloccato su un tetto. Intervento insolito e molto delicato quello fatto questa mattina dai vigili del fuoco di Canazei che sono riusciti a portare in salvo un cervo. Arrivati sul posto, i vig ... ildolomiti.it Cervo sbuca sulla strada e sfonda il parabrezza, miracolato il conducente: «Ora l’auto è da buttare»CAVASO (Treviso) - Investe un cervo maschio e il palco dell’ungulato perfora il parabrezza della sua Opel Insignia, conficcandosi di lato nel sedile del passeggero, sotto gli occhi scioccati ... ilmessaggero.it