In Campania, è stato approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere Mensorio che prevede la proroga delle graduatorie dei concorsi regionali. Il Presidente della Commissione Attività Produttive ha definito questa decisione un atto di buon senso per la pubblica amministrazione della regione. La misura riguarda la conferma delle graduatorie in attesa di nuove procedure concorsuali.

Il Presidente della Commissione Attività Produttive: “Un atto di buon senso per la pubblica amministrazione campana.”. Napoli, 26 mar – Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi l’ordine del giorno a firma del consigliere regionale Giovanni Mensorio, Presidente della III Commissione Attività Produttive, con cui la Giunta regionale si impegna a procedere a una ricognizione complessiva delle graduatorie concorsuali ancora vigenti e ad adottare i provvedimenti necessari per garantirne la continuità, anche attraverso la proroga dei termini di validità. Il provvedimento – si legge nell’atto di indirizzo – nasce dalla consapevolezza che molte amministrazioni regionali e organismi collegati si trovano attualmente in una fase di riorganizzazione o in attesa della definizione dei piani occupazionali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Campania, approvato ordine del giorno Mensorio per proroga delle graduatorie concorsuali regionali

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