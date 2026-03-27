Campania scatta la proroga delle graduatorie concorsuali per la Regione ed enti collegati

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi la proroga delle graduatorie relative ai concorsi banditi dalla Regione e dagli enti collegati. La decisione riguarda le graduatorie in scadenza e permette di estendere i termini di validità, garantendo la continuità delle assunzioni. La delibera è stata approvata durante una seduta dedicata alle questioni amministrative e occupazionali della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi l’ordine del giorno a firma del consigliere regionale Giovanni Mensorio, Presidente della III Commissione Attività Produttive, con cui la Giunta regionale si impegna a procedere a una ricognizione complessiva delle graduatorie concorsuali ancora vigenti e ad adottare i provvedimenti necessari per garantirne la continuità, anche attraverso la proroga dei termini di validità. Il provvedimento – si legge nell’atto di indirizzo – nasce dalla consapevolezza che molte amministrazioni regionali e organismi collegati si trovano attualmente in una fase di riorganizzazione o in attesa della definizione dei piani occupazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania, scatta la proroga delle graduatorie concorsuali per la Regione ed enti collegati Articoli correlati Conferma tutor e orientatori, formazione docenti, graduatorie concorsuali semplificate ed équipe territoriali potenziate. BOZZA Decreto PNRRLa bozza del nuovo decreto legge PNRR che sarà varato, nei prossimi giorni, dal Consiglio dei Ministeri contiene alcune norme che interessano... Milleproroghe, al voto gli emendamenti in Commissione: tra le proposte sulla scuola la proroga delle graduatorie DSGA e il dimensionamento scolasticoLunedì 16 e martedì 17 febbraio le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera voteranno gli emendamenti al decreto-legge...