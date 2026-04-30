Nicolò Bulega a Balaton Park | Circuito non ideale per me voglio comunque essere subito competitivo

Nicolò Bulega si è presentato al Balaton Park con la volontà di essere subito competitivo, nonostante il circuito non sia tra i preferiti. La stagione della Superbike ha visto finora il pilota italiano dominare tutte e tre le gare disputate, inclusa la Superpole Race, terminando sempre in testa. La sua presenza sui campi di gara è stata costante e decisiva, lasciando un segno evidente nelle prime tappe del campionato.

La stagione della Superbike è indubbiamente iniziata sotto il segno di Nicolò Bulega. L’italiano ha dominato tutti e tre gli appuntamenti del Mondiale disputati fino a questo momento, chiudendo sempre in testa le gare, comprese le Superpole Race. Quella del reggiano è una striscia consecutiva che tocca quota tredici successi, contando anche quelli sul finire della passata stagione. La volontà è ora quella di inseguire il record di Razgatlioglu (14) nel corso del prossimo Gran Premio di Ungheria, in programma dall’1 al 3 maggio. Il centauro emiliano, pilota più veloce a raggiungere i 29 successi in Superbike, grazie ai suoi risultati può già vantare un vantaggio di 71 punti sul suo compagno di squadra Iker Lecuona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nicolò Bulega a Balaton Park: “Circuito non ideale per me, voglio comunque essere subito competitivo” Notizie correlate Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della SuperbikeIl Mondiale Superbike 2026 si prepara ad alzare il sipario sul quarto appuntamento. Nicolò Bulega lascerà Ducati per entrare in MotoGP? Il manager Martinelli: “Per sposarsi bisogna essere in due…”Nicolò Bulega ha dominato i primi due round del Mondiale Superbike, ottenendo sei vittorie in altrettante gare. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SBK 2026. GP di Ungheria a Balaton Park. Nicolò Bulega a caccia di record dove non ha mai vinto; Superbike, Bulega sotto attacco al Balaton Park? Per me è la pista peggiore; SBK, Bulega in Ungheria con due principali avversari: Lecuona e... il Balaton Park; La Superbike torna a Balaton: Bulega pronto a fare la storia in Ungheria. Nicolò Bulega a Balaton Park: Circuito non ideale per me, voglio comunque essere subito competitivoLa stagione della Superbike è indubbiamente iniziata sotto il segno di Nicolò Bulega. L'italiano ha dominato tutti e tre gli appuntamenti del Mondiale ... oasport.it Bulega: Balaton Park non è un circuito ideale per il mio stile di guidaIl leader del mondiale ha inoltre ribadito di non voler pensare al record di vittorie consecutive che potrebbe stabilire proprio in Ungheria ... formulapassion.it Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 - facebook.com facebook Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 x.com