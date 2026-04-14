Nicolò Bulega lascerà Ducati per entrare in MotoGP? Il manager Martinelli | Per sposarsi bisogna essere in due…

Da oasport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Bulega, pilota italiano, ha vinto tutte e sei le gare dei primi due round del Campionato Superbike, dimostrando un’ottima forma. Recentemente, si è parlato della possibilità di un passaggio in MotoGP, ma il manager del pilota ha commentato che per fare un passo del genere serve il consenso di entrambe le parti. La situazione rimane aperta, senza conferme ufficiali su eventuali trasferimenti.

Nicolò Bulega ha dominato i primi due round del Mondiale Superbike, ottenendo sei vittorie in altrettante gare. Un ruolino di marcia perfetto, aderente alle aspettative della vigilia, che lo indicavano come “campione del mondo in pectore”. Il ventiseienne emiliano è, tuttavia, impegnato anche come tester Ducati per la MotoGP, un ruolo che farebbe da “testa di ponte” verso l’approdo nel Motomondiale. Tuttavia, il puzzle del mercato piloti è ben lontano dal prendere forma e i pezzi da incastrare sono anche più di quelli necessari per essere completato. Insomma, i piloti che ambiscono a una sella nella classe regina sono ben più dei posti a disposizione, soprattutto in Ducati, nonostante ben tre team e sei moto.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nicolò Bulega lascerà Ducati per entrare in MotoGP? Il manager Martinelli: “Per sposarsi bisogna essere in due…”

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Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade MontellaNicolò Bulega prosegue la sua marcia trionfale e vince in scioltezza gara-1 del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026.

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