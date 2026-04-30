Martedì alle 18, nella Sala del Basolato del Comune di Fiesole, si terrà un evento dedicato a Nicoletta Verna, una giovane che racconterà la propria esperienza della guerra. L’incontro si svolgerà in piazza Mino da Fiesole 26 e vedrà la partecipazione di pubblico interessato a conoscere il suo punto di vista. La presenza della ragazza rappresenta un’occasione per ascoltare una testimonianza diretta su un conflitto armato.

Firenze, 30 aprile 2026 - Sarà Nicoletta Verna la protagonista dell’incontro in programma martedì prossimo alle 18, nella Sala del Basolato del Comune di Fiesole, in piazza Mino da Fiesole 26. L’autrice presenterà il suo romanzo "L’inverno delle stelle" (Rizzoli), in dialogo con Stefania Costa e Micaela Frulli, con letture e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi. Al centro del libro una storia di formazione ambientata nella Fiesole del 1943: la giovane Sirio si trova a confrontarsi con la guerra e con scelte morali che segnano il passaggio all’età adulta. Un racconto intenso che intreccia crescita personale e responsabilità individuale, in un momento cruciale della storia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nicoletta Verna a Fiesole: la guerra vista con gli occhi di una ragazza

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